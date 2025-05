Tutto esaurito, ieri, Giovedì 22 maggio al Teatro Civico di Tortona dove è andata in scena la prima edizione dei Derthona Awards, un premio nato per raccontare l’Italia del gusto attraverso le sue storie e i suoi protagonisti.

Il Sindaco Federico Chiodi ha accolto con entusiasmo il nuovo appuntamento: “Sono felice che la nostra città diventi sempre di più un centro della gastronomia nazionale. Abbiamo la qualità dei prodotti, delle persone e dei territori: dobbiamo valorizzarla il più possibile, perché può diventare un volano per investimenti, economia e occupazione”. L’Assessore Fabio Morreale, anima del progetto, aggiunge: “Inizia un percorso di valorizzazione anche culturale: i luoghi della cultura diventano sempre di più i luoghi della città. Quando ho cominciato questo percorso istituzionale, mi sono reso conto del potenziale inespresso della nostra bellissima città e mi sono dato come obiettivo quello di valorizzarlo e farlo conoscere ovunque. Questo evento, che è al primo passo ma crescerà ancora, è un modo per raccontare e raccontarci”.



Ecco alcuni dei personaggi che sono stati premiati.

Iginio Massari

Il maestro dei maestri. Ha rivoluzionato la pasticceria italiana, svincolandola dal ruolo ancillare alla ristorazione per restituirle dignità, rigore e creatività. Ha dato un’identità alla pasticceria italiana, non più solo espressione del Sud, ma racconto nazionale, come lo è la nostra cucina. Massari è artefice e simbolo di questa rinascita.



Benedetta Rossi

L’autrice che ha portato milioni di italiani nella sua cucina, raccontando la verità della quotidianità. Niente orpelli, nessuna sovrastruttura: solo la forza della semplicità. Mentre molti rincorrevano il fine dining, Benedetta ha anticipato il ritorno all’essenza, diventando un’icona del nuovo corso del saper fare italiano.



Cristiano Tomei

Chef dell’Imbuto e volto televisivo, è un cuoco che osa. Che si mette in discussione. Che usa la cucina per leggere la società. La sua è una visione provocatoria e, al tempo stesso, profondamente umana, sempre ancorata alla materia prima italiana. Con Tomei, il premio celebra il coraggio di cambiare restando fedeli a sé stessi.





Anna Zhang (Yi Lan)

Vincitrice di MasterChef 2025, ha portato sul grande schermo la contaminazione tra Italia e Cina, unendo sapori, tecniche e sensibilità. Consulente di moda, ha conquistato tutti con eleganza, determinazione e passione. Anna rappresenta il nuovo volto della cucina italiana: multiculturale, aperta, dialogante.





Davide Oldani

Cuoco e pensatore. Con il suo D’O ha reso la cucina accessibile, dimostrando che eleganza e semplicità possono convivere. Una rivoluzione culturale

Maddalena Fossati

Direttrice della rivista “La cucina Italiana” vuole far riconoscere la cucina Italia patrimonio dell’UNESCO