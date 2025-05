Ogni attività compete per l’attenzione del pubblico, dei potenziali clienti e del target di riferimento. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo è necessario però saper comunicare con i propri clienti e saper fornire loro un’immagine distintiva della propria attività.

L’immagine del brand, in questo senso, può essere l’insieme di sensazioni, emozioni e valori che un cliente associa al tuo negozio.

Promuovere questa immagine in modo coerente e strategico può fare la differenza tra un’attività che viene ricordata e una che viene dimenticata!

Cura ogni dettaglio della comunicazione visiva

Il primo contatto tra un cliente e il tuo brand avviene quasi sempre attraverso ciò che si vede. La vetrina, l’insegna, i colori, la disposizione degli spazi: tutto comunica qualcosa.

Non si tratta solo di estetica, ma di coerenza. Se il tuo negozio ha un’identità chiara, ogni elemento – dai biglietti da visita agli arredi – deve raccontare la stessa storia.

Vale anche per il modo in cui presenti i prodotti: etichette scritte a mano? Minimalismo nordico? Tinte calde o fredde? Ogni scelta rafforza (o indebolisce) il messaggio che vuoi trasmettere.

Il consiglio è di non improvvisare, ma di definire un’identità visiva solida, coerente con i tuoi valori e riconoscibile a colpo d’occhio.

2. Trasforma i clienti in ambasciatori del tuo brand

Cosa c’è di più potente di un cliente soddisfatto? Un cliente soddisfatto che parla di te. Per far sì che questo accada, il passaparola deve essere stimolato, non solo atteso. Un ottimo strumento per favorire questo processo è offrire oggetti utili e riconoscibili, che le persone possano portare con sé.

Un’idea sia per promuovere un mondo più sostenibile sia per aumentare la visibilità del brand è farsi realizzare delle shopper in cotone con il proprio logo o slogan. Le shopper in cotone sono molto usate e permettono di veicolare più facilmente l’immagine del brand, anche con il loro semplice utilizzo da parte dei clienti.

Pensaci: ogni volta che una persona va a fare la spesa, prende il treno o cammina per strada con la tua borsa in mano, sta diffondendo il tuo messaggio. In modo naturale, spontaneo, autentico.

3. Crea esperienze, non solo vendite

Per riuscire a distinguersi e portare clienti, sempre più abituati a fare acquisti online, all’interno della propria attività fisica è necessario essere in grado di offrire qualcosa che online non si trova: il contatto umano, la relazione, l’esperienza.

Organizza piccoli eventi, giornate a tema, workshop gratuiti, tutte queste attività possono portare all’acquisto di un prodotto o alla richiesta di una consulenza personalizzata, o semplicemente di un “venerdì del cliente” con uno sconto riservato ai più fedeli.

Questi momenti creano memoria, legame, fidelizzazione. E contribuiscono a costruire un’identità che va oltre il prodotto, diventando relazione.

4 Sfrutta con intelligenza i social (senza forzature).

Il cliente di oggi è abituato a scorrere decine di post al minuto: se vuoi che si fermi sul tuo, devi dargli un motivo. Questo non significa copiare gli altri, ma trovare un linguaggio coerente con la tua identità.

Racconta cosa succede dietro le quinte del tuo negozio, mostra i tuoi valori, parla alle persone con autenticità. E soprattutto: non puntare solo sulla promozione.

Chi ti segue vuole ispirazione, emozione, contenuti utili. Se riesci a inserirti nella sua quotidianità con naturalezza, è molto più probabile che ricordi il tuo brand nel momento in cui dovrà acquistare. Una buona regola: dai 80% valore, 20% promozione.

5. Punta su collaborazioni locali

La collaborazione con altre attività può amplificare la portata del tuo brand senza dover investire in grandi budget pubblicitari. Un esempio?

Se gestissi un negozio di abbigliamento, potresti collaborare con un bar della zona per offrire uno sconto incrociato. Oppure realizzare una promozione con un laboratorio artigiano locale, con uno shooting condiviso dei vostri prodotti.

Queste sinergie rafforzano la percezione del tuo marchio come parte attiva di una comunità. Ti posizionano come realtà viva, connessa al territorio, e spesso offrono visibilità reciproca senza costi aggiuntivi, generando un vantaggio per tutti.