Rivieracqua informa che nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio 2025 verranno effettuati importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta sottomarina dell’acquedotto del Roja, nella tratta compresa tra Sanremo e Imperia.

L’intervento, di particolare complessità tecnica, richiederà operazioni delicate sulla rete idrica che comporteranno interruzioni della fornitura di acqua nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 19.00 di mercoledì 28 maggio. Le zone interessate dai disservizi comprendono i comuni di: Cipressa, Costarainera, Civezza, San Lorenzo al Mare, Imperia, Dolcedo (frazione Isolalunga e via Garibaldi), Diano Marina, Diano Arentino, Diano San Pietro, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e Cervo.

In tali aree potranno verificarsi interruzioni prolungate dell’erogazione idrica, oltre a fenomeni di calo della pressione e opalescenza dell’acqua, che si attenueranno progressivamente al termine dei lavori. L’azienda assicura che saranno adottate tutte le misure possibili per ridurre al minimo i disagi all’utenza, per esempio con il posizionamento di autobotti.