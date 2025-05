Nella giornata del 30 aprile, un gruppo di studenti dell’istituto Marconi di Tortona, accompagnati dalla Prof.ssa Elena Semino di Scienze motorie sportive, hanno partecipato ai giochi studenteschi provinciali di atletica leggera.

I giochi si sono svolti nel Campo di Atletica leggera “Borsalino” di Alessandria.

Nel corso della giornata, cimentandosi in diverse discipline, alcuni hanno raggiunto il podio; come Donald De Grazia Kiswendsida che ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in alto categoria allievi, raggiungendo il suo record personale; Abdoulaye Mbaye di 5^AR medaglia d’oro per il getto del peso nella categoria Juniores; Mario Finelli medaglia d’oro per i 1000 m resistenza nella categoria Juniores; Riccardo Panariello e Marco Giordano medaglia d’oro nella categoria 100 m velocità Juniores, mentre per la categoria femminile Bianca Ferratini medaglia di bronzo nel getto del peso categoria Allieve.

Una bellissima esperienza che ha portato grandi soddisfazioni e tanto divertimento e che speriamo di poter replicare l’anno prossimo.