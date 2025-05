Da oggi pomeriggio sono attivi in modalità lampeggiante (giallo) i nuovi semafori intelligenti installati all’intersezione tra Ponte Impero e via Argine Sinistro e tra piazza Dante e via Don Abbo. L’ingresso in funzione completa è previsto per lunedì mattina, 19 maggio, alle ore 7.00.

Questi dispositivi semaforici di nuova generazione sono in grado di rilevare in tempo reale i flussi di traffico tramite telecamere IP integrate e algoritmi di analisi video. La tecnologia consentirà di adattare dinamicamente i tempi semaforici in base ai volumi di traffico veicolare e pedonale, migliorando la scorrevolezza e riducendo i tempi di attesa.

Il sistema entrerà in una fase di training della durata di tre settimane, durante la quale l’intelligenza artificiale apprenderà i comportamenti e i flussi tipici, ottimizzando progressivamente la gestione degli incroci.

Questa attività fa seguito a un primo studio condotto tra il 9 settembre e il 6 ottobre 2024, durante il quale, attraverso le telecamere di videosorveglianza cittadina, era stato effettuato un monitoraggio dei flussi su tre direttrici principali del Ponte Impero: verso Argine Sinistro, Oneglia e Porto Maurizio.

I dati raccolti avevano evidenziato picchi di traffico tra le 7:00-10:00 e le 16:00-19:00, con un totale medio di oltre 27.000 veicoli al giorno transitanti nella zona.

Tutti i dati rilevati dai nuovi semafori saranno archiviati su una piattaforma cloud dedicata, per consentire analisi approfondite e supportare le future decisioni sulla mobilità urbana da parte della Polizia Locale.

“La viabilità è uno dei temi più sentiti dalla cittadinanza, ma anche uno dei più complessi da affrontare in modo oggettivo. Grazie all’impulso del sindaco Scajola, abbiamo deciso di sfruttare al massimo le potenzialità degli strumenti digitali e raccogliere dati reali e dettagliati, che serviranno alla Polizia Locale per gestire al meglio i flussi”, dichiara l’assessore alla Digitalizzazione, Gianmarco Oneglio.”Il nuovo sistema semaforico rappresenta un primo passo concreto verso un nuovo modo di gestire le tematiche. Durante le tre settimane iniziali l’intelligenza artificiale apprenderà i comportamenti di traffico per ottimizzare il funzionamento. Le situazioni di traffico zero, specie nelle ore di punta, non esistono, ma confidiamo che il nuovo sistema possa portare a miglioramenti significativi”.