Sabato 17 maggio il Museo dell’Apicoltura di Novi Ligure invita la cittadinanza, gli apicoltori, gli appassionati e i collezionisti a celebrare due importanti ricorrenze: la Giornata Mondiale delle Api e il IX Anniversario dell’inaugurazione del Museo stesso. L’evento si terrà presso la sede del museo in Località Merella (Strada del Cuniolo) a partire dalle ore 10.

La giornata sarà caratterizzata dall’apertura straordinaria, alle ore 10, di un ufficio postale temporaneo che effettuerà uno speciale annullo filatelico a tema apistico, un’occasione unica per i collezionisti e gli amanti della filatelia. Saranno inoltre disponibili per la vendita articoli postali a tema, come cartoline, buste-folder e bollettini.

Durante l’intera giornata, i visitatori avranno la possibilità di esplorare il Museo dell’Apicoltura e le mostre collaterali allestite per l’occasione. È prevista inoltre l’inaugurazione di una targhetta AICAM dedicata.

All’evento è attesa la partecipazione di autorità locali e regionali e di dirigenti postali, a sottolineare l’importanza della manifestazione per il territorio e per il settore apistico.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Novi Ligure e con il supporto di Provincia di Alessandria, Gruppo ACOS, Lottini Filatelia Numismatica e Associazione Produttori Miele Piemonte. La manifestazione si terrà al coperto.