Lunedì 2 giugno si festeggia il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10,15 in viale Saffi (altezza Giardini Pubblici) con il raduno dei partecipanti e il successivo corteo per le vie cittadine che raggiungerà piazza Dellepiane intorno alle ore 10,45.

Nella Corte di Palazzo Dellepiane la cerimonia si aprirà con il saluto del Sindaco, Rocchino Muliere. Seguirà la consegna di targhe di riconoscenza ai Sindaci del Comune di Novi Ligure dalla Liberazione a oggi, un momento significativo per ripercorrere la storia amministrativa della Città e rendere omaggio a coloro che hanno contribuito allo sviluppo e al benessere della comunità nel corso degli anni. La mattinata si concluderà con il tradizionale concerto del Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS”, diretto dal Maestro Massimo Cardona.

Il programma proseguirà in serata, alle ore 21,sempre nella suggestiva Corte di Palazzo Dellepiane, con il concerto dal titolo “Resistenza. Urlo di un sogno di libertà” del gruppo Bailenga. Lo spettacolo vedrà protagonisti Elisa Guarraggi alla voce, narrazione e chitarra, e Pietro Ariotti alla voce, fisarmonica, chitarra e arrangiamenti.

Il concerto “Resistenza. Urlo di un sogno di libertà” nasce dal ritrovamento di un manoscritto dattiloscritto, diventato punto di partenza per un viaggio intenso nei sentieri partigiani dell’Alessandrino. Bailenga condurrà il pubblico sulle tracce della Resistenza, attraverso un racconto musicale e autobiografico che unisce memoria, emozioni e impegno. Attraverso le note dei canti della Resistenza al nazifascismo, rivisitati in chiave originale, si costruirà una narrazione viva e potente, capace di risuonare con forza nel presente. Un’esperienza che è insieme ascolto, testimonianza e atto d’amore per la libertà.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, fino a esaurimento posti disponibili.