‘ESCO – Estate in Consolle’ è una manifestazione promossa dal Comune di Casale Monferrato in collaborazione con le associazioni di categoria locali, in continuità con l’esperienza delle tre edizioni dei ‘Mercoledì in Consolle’ che nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso attività di intrattenimento diffuse, favorendo la partecipazione attiva degli esercenti e promuovendo occasioni di socialità e aggregazione in un contesto organizzato e condiviso.



Dal 28 maggio al 15 settembre 2025, i locali di Casale Monferrato animeranno le serate con la musica, anche dal vivo, con inizio alle ore 18,00 e fino alle 24,00 nelle serate di venerdì e sabato; il termine sarà alle ore 23,00, invece, nei restanti giorni della settimana.



L’evento è organizzato in collaborazione con le Associazioni Confcommercio Casale, Confesercenti Casale, Associazione Botteghe Storiche, Associazione Casale C’è, Associazione Spendo A Casale.



Il Sindaco Emanuele Capra con l’Assessore Vito De Luca e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Battista Filiberti affermano congiuntamente: “Con ‘ES.CO – Estate in COnsolle’, il Comune rinnova il proprio impegno a rendere sempre più vitale e attrattiva la nostra città, offrendo nuove opportunità di animazione urbana e supportando concretamente le attività commerciali. Dopo il successo dei ‘Mercoledì in Consolle’, questa nuova iniziativa amplia l’orizzonte con una programmazione che si estende lungo tutto l’arco della settimana, per moltiplicare le occasioni di incontro e intrattenimento. L’Amministrazione comunale ha previsto un sostegno economico a favore degli esercenti aderenti, per contribuire alla copertura parziale delle spese organizzative, oltre alla concessione dei permessi per l’ampliamento dei dehor e alla deroga temporanea sui limiti orari e acustici, nelle serate interessate dal progetto.

Sta tornando la bella stagione e, insieme ai nostri esercizi, saremo pronti ad accogliere cittadini e visitatori in un contesto vivo, accogliente e rispettoso. La socialità è un valore da coltivare, e grazie a queste iniziative vogliamo favorirla in modo organizzato, sicuro e condiviso, per valorizzare il patrimonio del nostro centro storico e rafforzare il senso di comunità”.



Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, gli esercenti potranno contattare l’Ufficio Commercio al numero di telefono 0142 444 333.