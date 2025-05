Sale – S.S. 211 km 24: incidente nella notte tra due autovetture, con i mezzi che a seguito del violento impatto si sono ribaltati e uno dei due ha terminato la carambola in un fosso.

I conducenti, trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.

I Carabinieri del Radiomobile, intervenuti tempestivamente sul posto, sono al lavoro per riscostruire la dinamica dell’incidente e stabilire cause e responsabilità dei conducenti.