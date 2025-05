Una manifestazione di alto livello quella che si è svolta ieri, domenica 25 maggio, a Valenza: nell’ambito della Giornata Nazionale delle Dimore aperte organizzata dall’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane: Beppe Cirri, proprietario di Palazzo Terzano, unica dimora storica della città, ha aperto le porte al pubblico della sua abitazione organizzando anche una serie di eventi collaterali che hanno riscosso grandissimo successo, come l’esposizione di auto Ferrari nel cortile dell’edificio a cura del Club Ferrari di Alessandria che ha anche concesso l’uso del logo e insieme alla Ferrari è stato esposto il casco usato da Leclerc e una tuta dell’indimenticabile Schumacher.

Poi un’esposizione di pianoforti, uno dei quali usato da Giulio Cirri, figlio del proprietario che ha deliziato gli ospiti suonando alcuni brani di Chopin, la presentazione del libro “Palazzo Terzano a Valenza” che narra la storia dell’edificio e dei suoi proprietari, una degustazione di prodotti tipici e soprattutto tante visite guidate ai numerosissimi presenti arrivati qui anche grazie all’ADSI che hanno ammirato la bellezza di questo Palazzo e anche dei suoi sotterranei che narrano tante storie tutte raccolte nel libro. Una manifestazione importante per la città alla quale ha partecipato per tutta la mattinata il sindaco di Valenza Maurizio Oddone, il vicesindaco ed ex consigliere regionale Luca Rossi, l’assessore Rossella Gatti, oltre a tante altre autorità e personaggi locali di spicco.

Una giornata importante perché ribadisce il ruolo di Palazzo Terzano come importante location in grado di ospitare eventi di alto livello.