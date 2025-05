Un’edizione da record per Assaggia Tortona, che anche quest’anno ha trasformato la città in un palcoscenico vivace di sapori, cultura e tradizione. Per tre giorni oltre 70 stand hanno animato il centro cittadino, offrendo il meglio della produzione enogastronomica tortonese: produttori, ristoratori e vignaioli hanno accolto il pubblico con degustazioni d’eccellenza, maestria artigianale e autenticità territoriale.

La rassegna, con oltre vent’anni di storia, ha superato ogni aspettativa: più di 48.000 presenze da tutta Italia e dall’estero hanno “invaso” le vie di Tortona, generando un coinvolgimento senza precedenti. In molti casi, gli espositori sono stati costretti a chiudere in anticipo per esaurimento scorte, segno tangibile del successo dell’iniziativa.

Grande riscontro anche per il programma culturale: i musei civici e le attività collaterali hanno superato le 1.200 visite, mentre gli eventi musicali serali hanno registrato una partecipazione entusiasta. Particolarmente apprezzata l’esibizione dei talenti dell’Accademia Civica Lorenzo Perosi, che ha emozionato il pubblico con un concerto di alto livello.

Tra le sorprese più gradite, il ritorno dei giochi della tradizione: le trottole hanno incantato bambini e famiglie, riportando in piazza l’atmosfera genuina delle feste di una volta.

Ancora una volta Tortona ha puntato su un format vincente, capace di valorizzare il territorio e i suoi protagonisti. Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va a tutte le associazioni e ai volontari che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento; alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il fondamentale supporto; ad Alexala e Beatrice Brollo per l’eccellente lavoro di comunicazione.