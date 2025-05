Il Comune di Diano Marina annuncia l’attivazione di un nuovo servizio di pubblica utilità dedicato al benessere degli animali da compagnia. A partire dal mese di aprile, grazie alla sottoscrizione di una convenzione con Ambulanze Veterinarie ODV – organizzazione già operativa in altri comuni della Liguria e della Lombardia – è attivo sul territorio comunale un servizio di ambulanza veterinaria di pronto intervento.

Il servizio, operativo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, è rivolto ai residenti e domiciliati nel Comune di Diano Marina e prevede l’intervento tempestivo di un’ambulanza veterinaria per il primo soccorso agli animali domestici in situazioni di emergenza fisica. Dopo la stabilizzazione del paziente, è garantito il trasporto verso la struttura veterinaria fiduciaria del proprietario, oppure verso la clinica più vicina. Il mezzo dedicato al primo soccorso animale è già presente in modo continuativo sul territorio comunale, pronto a rispondere alle richieste d’emergenza.

Il servizio è gratuito per i cittadini di Diano Marina e rappresenta un importante passo avanti nella tutela del benessere animale e nel supporto alle famiglie che convivono con animali da affezione. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessore alle Politiche Sociali Sabrina Messico e sarà coordinata dal Comando di Polizia Locale, in stretta collaborazione con i volontari di Ambulanze Veterinarie ODV. Per attivare il servizio in caso di necessità è sufficiente contattare telefonicamente il numero di emergenza: +39 338 3356511.

«Con questo nuovo servizio, vogliamo offrire una risposta concreta alle esigenze delle tante famiglie che vivono con animali da compagnia. Il benessere animale è parte integrante della qualità della vita nella nostra comunità, e poter contare su un pronto intervento professionale e gratuito rappresenta un grande passo avanti per Diano Marina», ha dichiarato l’Assessore Sabrina Messico.