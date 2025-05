Quando gentilezza ed ospitalità si coniugano con voglia di migliorare e coraggio, i risultati non mancano mai. È questo il caso de “Il dolce caffè” di Michele ed Elena Deantoni che hanno inaugurato venerdì 2 maggio la nuova sede del loro bar gelateria e tavola fredda in via Emilia 96 a Pontecurone. La nuova apertura è stata accolta molto favorevolmente in paese, come ha dimostrato la presenza di tantissime persone, clienti storici e potenziali nuovi clienti, che hanno apprezzato l’ampio e moderno spazio del locale, aperto in un palazzo antico del centro storico.

Correlati