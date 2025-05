Un folto gruppo di soci del Lions Club Roverano (La Spezia) è giunto in città sabato scorso, accolto dalle amiche del Lions Club Tortona Castello. E’ stata una bellissima giornata insieme: dopo il pranzo al Circolo di Lettura, i soci del Roverano hanno visitato la Pinacoteca del Divisionismo, preparati dalla dott. Anna Vecchi, che ha fatto un’ introduzione preliminare alla visita, per aiutarli a cogliere ed apprezzare il valore dei pittori in mostra.

All’origine dell’incontro fra i due club c’è un Patto d’amicizia, stipulato lo scorso anno, vale a dire una relazione di collaborazione per promuovere scambi culturali e progetti di servizio comuni.

Il Patto serve per scambiare esperienze, idee e risorse in vista della realizzazione di progetti di più ampio impatto sociale.

Marialuisa Ricotti Lions Club Tortona Castello