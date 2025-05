Casale Monferrato – Incontro presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Negri” organizzato con i Carabinieri della locale Stazione, la Polizia Postale di Alessandria e l’Ufficio Scolastico Territoriale sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

Alla presenza di genitori e alunni con i loro insegnanti, i relatori hanno affrontato le varie tipologie di reati anche derivanti dall’uso non consapevole dei social-network e del web, la prevenzione del fenomeno nelle scuole e le condotte virtuose da mettere in campo quotidianamente per arginare il problema e impedirne la diffusione.