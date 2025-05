Aromatica 2025: emozioni e creatività alla premiazione dei Concorsi a cura di Confcommercio Golfo Dianese

Diano Marina ha fatto da scenario ai concorsi organizzati da Confcommercio Golfo Dianese in occasione di Aromatica 2025. Nel pomeriggio di sabato, il palco centrale ha ospitato i momenti più attesi: la premiazione del Concorso Vetrine e della Cocktail Competition, i due appuntamenti simbolo dell’incontro tra commercio, accoglienza e creatività.

Il Concorso Vetrine ha visto la partecipazione di 25 negozi del Golfo Dianese, che si sono sfidati a colpi di eleganza e fantasia nell’interpretare il tema “Aromatica”. Le vetrine sono state valutate dalla giuria composta da Barbara Feltrin, assessore del Comune di Diano Marina con delega ad affari legali, demanio, ecologia e ambiente, da Francesco Bregolin, Presidente del Consiglio Comunale e da Carmine Esposito, membro del Consiglio di Confcommercio con delega alle manifestazioni. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la Boutique For You, negozio di abbigliamento di Corso Roma, che ha saputo distinguersi per originalità e raffinatezza nell’esecuzione. Il secondo premio è andato a Seniorita, boutique di Via Cairoli, premiata da Filippo Pilati, presidente del Comitato provinciale Giovani Albergatori di Federalberghi. Al terzo posto, Tres Chic di Via Nizza. La giuria ha sottolineato come il livello generale delle proposte sia stato molto alto e ha invitato cittadini e visitatori a passeggiare tra le vie del centro per scoprire le vetrine partecipanti, tutte caratterizzate da un forte legame con il tema aromatico e una grande cura nei dettagli.

Subito dopo è stata la volta della ConfCommercio Cocktail Competition, una gara tra i bar del territorio per celebrare il talento nella mixology e l’uso creativo degli ingredienti tipici. Sul palco, a giudicare e premiare, erano presenti Danila Ghirardi, sommelier FISAR, Marco Gorlero, presidente di Confcommercio Città di Imperia, Giovanni Revello, sommelier AIS e Paolo Saglietto, presidente di Confcommercio Golfo Dianese. Con loro anche Luca Spandre, assessore al Turismo del Comune di Diano Marina, e Davide Trevia, presidente provinciale di Federalberghi.

Il primo premio è stato assegnato all’‘85 Cocktail Bar del Jasmin Charme Hotel di Diano Marina con il cocktail “Artembasil”, ideato dal barman Diego Orlando. Il secondo premio è andato al Bar Ex Roma, sempre di Diano Marina, con “Aromantico” di Paolo Negro. Sul terzo gradino del podio si è classificato il Bar Hotel Torino con “Oro 18 013” realizzato da Jessica Rogo.

“Artembasil”, il cocktail vincitore, ha saputo interpretare con eleganza i profumi e i colori della Liguria: realizzato con gin Taggiasco, basilico fresco, limone locale e genepì artigianale, è stato servito con una guarnizione di scorza di limone di Diano Marina e fiori freschi di borragine raccolti sulle colline vicine. Ad accompagnare il drink, tapas ispirate ai sapori del territorio.

La giuria ha valutato le creazioni in base a tipicità, originalità, equilibrio gustativo, presentazione e abbinamento gastronomico. Tutti i cocktail potranno essere degustati nei rispettivi locali per tutta la durata della manifestazione.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora.

L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di partner qualificati: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino, Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Frantoio Sant’Agata d’Oneglia, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia (sponsor).

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

