“Bosco e Riviera, una sinfonia di sapori fra la Liguria e Tortona” così era intitolato il cooking show della Tortonese Anna Ghisolfi che si è svolto ieri pomeriggio a Diano Marina. Invitata dagli organizzatori alla prestigiosa rassegna “Aromatica” tra le più importanti del settore, la Tortonese non ha deluso le attese con un piatto molto particolare e per vederla sono arrivati anche da Torino: una sua allieva per prende lezioni da cucina ha ammesso di essere venuta apposta a Diano Marina per lei.

Anna Ghisolfi è una delle poche cuoche della provincia di Alessandria a potersi vantare di aver partecipato a questa importante rassegna.

Di seguito altre immagini