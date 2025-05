Tortona – Giubileo delle Forze dell’Ordine, di Polizia, di Volontariato e di Soccorso presso la Cattedrale della città, con la Celebrazione Solenne presieduta dal Vescovo, Mons. Guido Marini, e l’accompagnamento della Corale del Duomo.

Un’opportunità per guardare al futuro con fiducia e determinazione, un momento di riflessione e un’occasione per riscoprire i valori che uniscono tutti gli attori presenti come comunità e con la comunità.

Al termine della Santa Messa, sono stati benedetti i mezzi di servizio e soccorso sul sagrato della Cattedrale, dove si sono riuniti i numerosi partecipanti, i fedeli e la cittadinanza intervenuta.

Presenti il Prefetto e il Questore di Alessandria, le autorità civili, religiose e militari, e una nutrita rappresentanza dei Carabinieri, con il Tenente Colonnello Silvio Mele a portare il saluto del Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Giovanni Palatini, e il Maggiore Gianluca Bellotti, Comandante della locale Compagnia, accompagnato dai Carabinieri della Stazione e del Radiomobile, con le Gazzelle e le autovetture di servizio.