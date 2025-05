Sale* – Incontro tra i *Carabinieri* e la cittadinanza sul tema delle *truffe* in danno degli anziani, a margine della Santa Messa celebrata da Don Nicola Ferretti presso la Chiesa San Giovanni Battista.

Il Comandante della locale Stazione, *Maresciallo Valentina Campagnola*, ha portato la vicinanza dei *Carabinieri* agli anziani, spesso vittime dell’odioso crimine, offrendo loro consigli su come prevenire i tentativi di truffa, grazie ad alcuni accorgimenti che possono permettere di smascherare i malviventi o, meglio ancora, evitarne l’approccio.

Ribadita, come sempre, l’importanza della tempestiva segnalazione al *112*, affinché il pronto intervento delle pattuglie sul territorio possa essere efficace e risolutivo.

