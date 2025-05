Malgrado la piccola nube di fumo nero che si è levata in cielo e che vedete nell’immagine in alto, stavolta l’incendio -per fortuna – è stato di poca cosa rispetto a quello di ieri sera che abbiamo documentato in QUESTO ARTICOLO.

Si è trattato, infatti di un’auto (una Hyundai) a diesel che ha peso improvvisamente fuoco, proprio a breve distanza dalla caserma dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona lungo la circonvallazione nei pressi di un’ex ditta di legname. I pompieri hanno spento l’incendio in pochi minuti ma l’auto è andata completamente distrutto. Illeso il conducente che ha visto il vano motore prendere fuoco e ha accostato subito l’auto scendendo velocemente dall’abitacolo.

Il fumo però è stato avvistato in diverse parti della città da molti abitanti.