L’incendio si è sprigionato poco dopo le 21,30 di stasera venerdì 30 maggio e mentre stiamo scrivendo è in pieno svolgimento con le fiamme che accendono il buio della sera e si notano a grande distanza di piani superiori dei palazzi di Tortona.

Secondo quanto è stato possibile appurare si tratterebbe di un incendio ad un vascone contenenti rifiuti indifferenziati che per cause in corso di accertamento ha preso fuoco.

Sul posto mentre scriviamo (le 22,40) sono in corso di svolgimento le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco di Tortona con l’ausilio dei Carabinieri. L’incendio è sotto controllo e a breve dovrebbe essere spento.