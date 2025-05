Con gli sponsor si paga il concerto e tutte le spese per l’organizzazione e la pubblicità (ma noi – come abbiamo sempre fatto – lo scriviamo gratis senza prendere un soldo) ma il ricavato dei biglietti sarà interamente devoluto per beneficenza. E’ questo il nuovo sistema per cercare di offrire ai cittadini (e non solo a quelli di Tortona ma a tutti) serate di alto livello e al tempo stesso aiutare chi ha bisogno. Ecco perché partecipare ai concerti e acquistare il biglietto è importante perché così si fa beneficienza.

E a Tortona questa beneficienza si farà Giovedì 12 giugno per un importante concerto benefico a favore dell’Associazione Enrico Cucchi, volontari per le cure palliative, che vedrà protagonista Irene Grandi con il suo nuovo tour 2025: “Fiera di me”.

All’Arena Megaplex Oasi di Tortona si terrà quindi il concerto di Irene Grandi inserito nel suo tour, come risulta anche dal suo sito ufficiale e qui la cantante toscana ripercorrerà i sui trent’anni di carriera che hanno segnato la storia della musica italiana con brani come “Bruci la città”, “La tua ragazza sempre”, “Bum Bum” e molti altri successi e con collaborazioni di prestigio con artisti del calibro di Jovanotti, Vasco Rossi e Pino Daniele solo per citarne alcuni. Verrà

inoltre presentato il nuovo singolo “Favole” che sta ottenendo grandi consensi.

Ospite speciale il compositore e produttore di fama internazionale Pierpaolo Guerrini.

Ad aprire il concerto alle ore 20,30 sarà la Band Your Sound composta da Emanuele Consogno (batteria), Nicola Bruno (basso), Umberto Ferrarazzo (chitarra), Gege Picollo (chitarra), Andrea Girbaudo (tastiere), Marco Todarello (chitarra), Enzo Consogno (pianoforte e direzione musicale) ed Emanuele Semino (voce solista e direzione artistica).

A completare la partecipazione all’evento di alcuni dei migliori musicisti del nostro territorio saranno il Vivarmonia Chorus di Volpedo ed il Coro Giovanile delle Tre Valli (composto da Coro scuola primaria di Sarezzano, Libriinscena Chorus di Garbagna, Kinder Chorus Paolo Perduca di Tortona e Coro scuola primaria Carlo Giacomini di Sale). Parteciperà allo

spettacolo la MovEvolution studio Danza di Tortona.

Durante la serata verrà consegnato ad Irene Grandi il “Premio alla Carriera Luigi Albertelli” in onore del noto autore e paroliere Tortonese molto amato da diverse generazioni e ricordato per successi come “Zingara” (Iva Zanicchi), brani indimenticabili dei Dik Dik e le colonne sonore di cartoni animati come “Ufo Robot”, “Furia”, “Capitan Harlock” ed altri molto conosciuti.

La quarta edizione della rassegna benefica “Love for Music – Music for Love “è rivolta anche quest’anno all’Associazione Enrico Cucchi, presieduta dalla dott.ssa Pia Camagna, che da più di trent’anni si distingue per il suo operato a favore dei malati più gravi. Dopo il successo della scorsa edizione che (grazie alla grande presenza di pubblico al concerto di Enrico

Ruggeri ed all’encomiabile impegno di sponsor, volontari e sostenitori) ha reso possibile l’acquisto di un’auto attrezzata per il trasporto di malati non autosufficienti, quest’anno verrà soddisfatta un’altra importante esigenza dell’Associazione. Tutto il ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti relativi al concerto 2025 verrà versato direttamente all’Associazione

Enrico Cucchi per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione e di un dispositivo montascale al fine di garantire adeguata assistenza ai pazienti più fragili.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Tortona, il sostegno diretto della squadra di basket Bertram Derthona, che milita nella Lega Basket serie A ed il supporto di molte aziende che hanno deciso di contribuire all’evento rendendone possibile la realizzazione.

La biglietteria sarà fisica, presso la cassa centrale dell’Iper Tortona, ed online all’indirizzo https://www.ticketone.it/event/irene-grandi-in-concerto-benefico-a-tortona-arenamegaplexstardust-oasi-20138923/ gestita direttamente da TicketOne a livello nazionale.

All’esterno dell’area concerto saranno presenti i food truck de l’Agnolotto e dell’Iper Tortona Resta ora agli spettatori il compito di affollare l’accogliente platea tortonese per trascorrere una serata da ricordare contribuendo in modo determinante al successo di questa splendida iniziativa.

Foto di Irene Grandi di Luca Brunetti gentilmente concessa al giornale dall’associazione