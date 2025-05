Il sindaco Federico Chiodi e l’assessore Anna Sgheiz, nella giornata di oggi, giovedì 8 maggio, sono tornati a visitare la mensa della scuola “Rodari” in viale Einaudi, istituto comprensivo Tortona A, per il nuovo appuntamento con i Menu dei 5 Colori, oggi dedicato al Rosso. Si tratta di un progetto di promozione per un’alimentazione sana al quale ha aderito anche il Comune con il gestore del servizio mensa, Asmt Tortona.

