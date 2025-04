Marcello Ghiglione, 49 anni, coltivatore diretto, responsabile della Società Storica per la sezione che questa ha a Pozzolo, autore di numerose pubblicazione sulla storia e sullo sport della zona, è certamente una delle figure di maggiore spicco del paese e non solo del paese. Ci è sembrato giusto sentirlo nella sua storia personale e anche per la politica turistica della zona.

“Io credo che il mio impulso sia dovuto all’insegnamento di Pier Giorgio Caramagna-inizia Marcello Ghiglione-quando era docente di italiano e storia alla locale scuola media che io ho frequentato nello stesso periodo. Ci ha parlato spesso di storia di Pozzolo e anche quando lo si incontrava per le vie del paese si soffermava su qualche aspetto della storia del paese.”

Marcello Ghiglione si inserisce in un filone assai numeroso di storici del paese, ultimo dei quali Dario Grassi, scomparso alcuni anni fa, e come Pier Giorgio Caramagna docente alla scuola media del paese.

“Vero, Pozzolo ha avuto un notevole numero di storici-concorda Marcello Ghiglione-da Severino Ghezzi al dottor Mario Silvano per giungere a Pier Giorgio Caramagna e a Dario Grassi. Persone che hanno avuto piacere di studiare e di raccontare la storia del paese di Pozzolo. E Pozzolo ha avuto una storia particolare in quanto ha figurato come terra di confine.”

Come primo lavoro il libro intitolato “I feudatari di Pozzolo Formigaro. La storia dei feudatari succedutisi alla guida di Pozzolo dal XV al XVIII secolo” raccogliendo informazioni sui libri e sulle pubblicazioni. “E dopo quello-afferma Marcello Ghiglione-ne ho scritti molti altri e mi sono spostato anche in ambito sportivo per esempio scrivendo “L’arduo cimento-Storia della Unione sportiva Novese 1919-1926” sul periodo più importante della squadra calcistica di Novi”

Ma numerose altre sono state le pubblicazioni realizzate da Marcello Ghiglione e che sarebbe lungo elencare. Citiamo solo il libro sulla storia ciclistica della Siof, quello sulla storia della Pozzolese calcio e su Valentino Coda che è stato il primo deputato fascista.

“Il libro che mi ha dato più soddisfazione? Sicuramente quello sulla Novese calcio-afferma Marcello Ghiglione-un libro che sicuramente gli appassionati hanno molto ricercato, fin nel meridione d’Italia ed è stato richiesto in altre località lontane dalla nostra zona. Un libro che ha avuto molto successo.”

“Nella riscoperta dei beni artistici, culturali e storici di Pozzolo-continua Marcello Ghiglione-è stata molto importante l’iniziativa realizzata dal Lions club e dalla Società Storica del Novese di collocare in piazza Italia un pannello illustrativo che li riassume un po’ tutti e per le quali è possibile avere informazioni e vedere i video tramite l’utilizzo del qr code del proprio telefonino. Il progetto si intitolava Pozzolo tra racconti, storia e immagini e sta riscuotendo un notevolissimo successo.”

Il discorso scivola a questo punto sulla Società Storica del Novese che alla iniziativa ha contribuito con Marcello Ghiglione che è responsabile della sezione di Pozzolo. “C’è un discreto numero di iscritti alla società presieduta da Enzo De Cicco-rileva Marcello Ghiglione-che sono di Pozzolo, circa una quindicina. E’ nata così la delegazione di Pozzolo e sul paese viene pubblicato almeno un articolo ogni numero della rivista Novinostra. All’interno del direttivo della Società Storica del Novese io sono il delegato di Pozzolo.”

Definiti ottimi i rapporti con le altre associazioni presenti in paese, Marcello Ghiglione spende alcune parole per l’associazione “La Frascheta”. “La Frascheta-afferma infatti lo storico di Pozzolo-è una associazione meravigliosa e tratta qualsiasi argomento di carattere storico e culturale oltre che sociale. Sta facendo un lavoro straordinario.”

Marcello Ghiglione collabora inoltre al portale internet Pozzolo storie di comunità. “Un portale ove vengono messi in risalto le storie per l’appunto, i costumi e gli usi di Pozzolo e dove sono raccolti scritti di diverse persone del paese, sempre in divenire con nuovi contenuti e fotografie. E questo sito internet viene visto anche da pozzolesi emigrati all’estero, recentemente mi ha scritto in merito una persona residente in Brasile figlia di immigrati del paese, che ha avuto parole di apprezzamento per questa iniziativa.”

Ma Marcello Ghiglione è persona appassionata non solo di cultura ma anche di politica. Candidato nelle elezioni amministrative per la lista civica “Rinnovamento per Pozzolo” che aveva come candidato sindaco Domenico Miloscio, è stato eletto in consiglio consiglio comunale. “Mi interessa questa esperienza di consigliere comunale-afferma Marcello Ghiglione-in quanto desidero lavorare per la mia comunità e per il mio paese. Cercando di risolvere problemi e di realizzare cose nuove. E questo mio primo anno di consigliere comunale mi è piaciuto moltissimo e ho cercato per quanto possibile di essere di supporto all’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Giovanna Gulli. E ho potuto notare come anche cose che appaiono semplici non lo sono affatto, anche per cifre minime da trovare nelle pieghe del bilancio comunale.”

Faccio presente a Marcello Ghiglione che quest’anno ricorre il duecentoventicinquesimo anniversario della battaglia di Marengo. “La battaglia di Marengo-dice- unitamente a quella di Novi dell’anno precedente è un evento di grandissima importanza e realizzare iniziative in merito sarebbe un momento molti importante anche da un punto di vista turistico e commerciale.”

Chiedo a Marcello Ghiglione un parere sul complesso culturale di Marengo: “Lo ritengo un luogo molto importante e sicuramente da valorizzare e inoltre ritengo validissima l’iniziativa attuata da esponenti del complesso culturale di Marengo di spiegare la storia napoleonica come si è svolta nella nostra zona a bambini delle classi conclusive della scuola primaria del paese. Ed è bello sentirla da persone che ti raccontano anche degli aneddtti, che ti pongono in risalto gli avvenimenti anche da un punto di vista locale. Una cosa che ti può appassionare. E iniziando dalla storia locale venire anche la voglia di studiare la Storia con la iniziale maiuscola. Penso e sarebbe auspicabile una collaborazione con il complesso culturale di Marengo sia come comune di Pozzolo che come Società Storica del Novese.”

Marcello Ghiglione è stato anche presidente della Pozzolese calcio e adesso si occupa della segreteria e degli aspetti burocratici oltre che dei tesseramenti. “Tesseramenti al settore giovanili-rileva Marcello Ghiglione-che negli ultimi anni sono diminuiti, sono all’incirca una cinquantina, veramente pochi. E di conseguenza per la prima squadra si è speso poco e investendo poco, anche se la squadra attualmente milita in seconda categoria dilettanti, non possono non risentirne i risultati sportivi.”