Venerdì 11 aprile alle ore 18.00 un nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò: “Concerto e sinfonia per l’arciduca Rodolfo”.

Una serata totalmente dedicata a Ludwig van Beethoven che si aprirà con il Concerto per pianoforte n. 5, meglio conosciuto con il nome di “Imperatore” per il suo carattere solenne e potente. Dedicato all’arciduca Rodolfo d’Austria, ultimo figlio dell’imperatore Leopoldo II, nasce in un periodo turbolento: nel 1809 Vienna era sotto assedio da parte delle truppe napoleoniche e Beethoven stesso dovette rifugiarsi per sfuggire al cannoneggiamento.

Il primo movimento è subito travolgente: ritmi decisi, passaggi brillanti al pianoforte e un’energia quasi militare. Non a caso, è considerato il più “maestoso” dei concerti di Beethoven. La prima esecuzione pubblica fu nel 1811 a Lipsia e fu subito accolto con grande entusiasmo.

A seguire la Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93. Più breve e leggera rispetto alle altre sinfonie beethoveniane, l’Ottava è spesso considerata “la piccola” della famiglia. Ma dietro le sue dimensioni ridotte si nasconde un mondo di ironia, nostalgia e vitalità.

Beethoven la scrisse in un momento sereno e questo traspare in ogni nota: è una musica gioiosa, spiritosa, a tratti perfino buffa. Il secondo movimento è ispirato al metronomo e ha un ritmo che sembra imitare il ticchettio di questo strumento. Il finale, vivacissimo, è come un gioco di rincorse musicali.

Alla direzione del concerto il M° Gudni A. Emilsson vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali. Solista ospite il 26enne Andrea Molteni, uno dei più promettenti pianisti italiani della sua generazione, vincitore di oltre trenta primi premi assoluti in concorsi nazionali ed internazionali, si è già esibito nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10:00 alle 12:30).

Biglietto unico: 15 euro

Over 65: 10 euro

Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito