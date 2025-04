Il viaggio tra le tradizioni dei cinque continenti continua a Diano Marina con un nuovo appuntamento del World Folklore Festival, in programma per giovedì 10 aprile. La Città degli Aranci si prepara ad accogliere ancora una volta artisti e spettatori in una cornice che unisce spettacolo, accoglienza e scambio culturale.

Alle 15:00 prenderà il via la vivace sfilata per le vie del centro, un momento sempre molto atteso che vede protagonisti i gruppi partecipanti con i loro abiti tradizionali, simboli viventi di culture antiche e affascinanti. Turisti e cittadini potranno ammirare le fogge variopinte e lasciarsi trasportare dai suoni e dai canti tipici di terre lontane.

Il pomeriggio proseguirà alle 16:00 con le esibizioni di danza sul palco del Molo delle Tartarughe, dove coreografie coinvolgenti e musiche trascinanti racconteranno le storie e i riti delle comunità rappresentate. Un’occasione imperdibile per scoprire il mondo senza muoversi da Diano Marina.

Protagonisti di questa giornata saranno il gruppo Alhambra dalla Spagna, la Compañía Folclórica ADI La Ribera dal Costa Rica e il Ballet Arumbaya Ndendeli dalla Repubblica Democratica del Congo, che con le loro esibizioni offriranno un autentico spettacolo di colori, suoni e movimenti.

Il Festival, organizzato dall’agenzia Liguria Trave in sinergia con The Academy of Applied Studies di Belgrado e il College of Tourism Department, prosegue nella sua missione di creare legami tra popoli e generazioni attraverso il linguaggio universale della danza e della musica.