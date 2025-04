Nella notte di sabato i carabinieri della Compagnia di Imperia hanno arrestato un 33enne di origine egiziana, senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato notato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nell’area di sosta degli autobus urbani in via Matteotti. Fermato per un controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale.

I militari hanno rinvenuto un coltello e circa 20 grammi di hashish, suddivisi in otto dosi pronte per la vendita, oltre a 355 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma Somaschini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.