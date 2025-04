SABATO 5 APRILE

Tortona: nelle sale del Museo delle macchine agricole “R. Orsi” torna il T. INK – Festival di illustrazione e fumetto, a cura dell’Associazione ACMEventi di Alessandria, dedicato alla Nona Arte. All’interno del Festival un’area sarà adibita a mostra mercato composta da esposizione di attività commerciali a tema comics, vendita dei prodotti delle case editrici leader nel settore, vendita di tavole originali, stampe, riproduzioni e di materiali legati al disegno, alla colorazione e all’illustrazione. All’interno della manifestazione verrà data ampia visibilità ai giovani emergenti che si applicano nell’arte del disegno, della pittura e della scrittura, mettendo postazioni a loro disposizione affinché possano esibire e commercializzare il loro talento. Non mancheranno i grandi nomi del panorama fumettistico e di illustrazione nazionali, che daranno lustro al Festival, presenti nei due giorni di manifestazioni per master class, incontri e meet&greet. L’ingresso è a pagamento fatta eccezione per i bambini fino agli 8 anni e persone affette da disabilità che entrano gratuitamente.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

DOMENICA 6 APRILE

Tortona: dalle 15 alle 19 grazie alla Fondazione CR Tortona apre casa Barabino nell’omonima via con lo studio del pittore

Pontecurone: alle ore 16:00, l’Oratorio di San Francesco ospiterà la presentazione del libro fotografico “Pellegrino di Speranza. Don Orione, trionfo della vita”, un’opera curata con passione da Don Arcangelo Campagna FDP