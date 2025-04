Il colmo di piena del Po sta transitando in queste ore nel tratto piemontese torinese-alessandrino con livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso).

Si prevede che nell’arco delle prossime 24-36 ore il colmo raggiunga il tratto Isola S. Antonio-Ponte della Becca-Piacenza con valori attesi sopra la terza soglia di criticità (elevata, colore rosso), interessando le aree golenali.

E’ raccomandata la massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione.

Il Servizio di piena centrale AIPo è attivo H24 e gli uffici territoriali dell’Agenzia sono operativi per il monitoraggio di arginature e opere idrauliche ed eventuale pronto intervento, in stretto coordinamento con i sistemi di protezione civile regionali e locali.

Correlati