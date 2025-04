Ieri mattina, mercoledì 16 aprile, presso l’area Expo Salso, si è svolta l’inaugurazione ufficiale di “Imperia. Ricorda, vive, immagina”, la prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città.

La mostra è stata realizzata da Municipia – la società del Gruppo Engineering che opera per la trasformazione digitale di città di ogni dimensione e in progetti per smart city – nell’ambito dell’Accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) con il Comune di Imperia per la valorizzazione, la promozione e la gestione della Rete Museale della città di Imperia. Hanno contribuito al progetto anche la dottoressa Mariateresa Anfossi per il coordinamento scientifico e la supervisione dei contenuti, eBag srl per l’allestimento multimediale e la Cooperativa Solidarietà e Lavoro per i servizi di accoglienza al pubblico e sorveglianza.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti Claudio Scajola, Sindaco di Imperia e Marcella Roggero, Assessore alla Cultura, Musei, Università, Manifestazioni e Sport, oltre a numerose Autorità civili e militari e a una rappresentanza delle scuole cittadine.

“Questo progetto nasce dalla volontà di raccontare Imperia in un modo nuovo, coinvolgente e accessibile a tutti, attraverso l’uso dell’innovazione digitale. È un tassello che si aggiunge nel percorso di valorizzazione dei musei cittadini che abbiamo avviato con Municipia e che ci ha portato a una crescita esponenziale dei visitatori in questi anni”, ha commentato il sindaco Claudio Scajola. “Questo è un progetto che, grazie all’uso intelligente della tecnologia, costruisce un ponte tra il racconto del passato e ciò che possiamo diventare”.



“La collaborazione che Municipia sta portando avanti con il Comune di Imperia è un esempio virtuoso di come la creazione di sinergie innovative tra pubblico e privato generano valore per il territorio — dichiara Stefano De Capitani, Vice President Engineering & CEO Municipia— Nella mostra multimediale appena inaugurata mettiamo le competenze tecnologiche del Gruppo Engineering al servizio di un approccio inedito nel raccontare una comunità ricca di storia, dimostrando come il digitale può rendere il patrimonio culturale sempre più accessibile, coinvolgente e fruibile dalle nuove generazioni, così da potenziare anche l’offerta turistica.”

La mostra multimediale,che sarà visitabile fino al 2 giugno, si compone di un percorso espositivo innovativo e interattivo che racconta la storia di Imperia attraverso percorsi tematici. In particolare, la storia e il territorio; il passato più lontano, tramite i personaggi dell’affresco di Cesare Ferro Milone della Sala Consiliare del Comune di Imperia; il Novecento e i suoi personaggi; il presente e il futuro della città, con i progetti di rigenerazione urbana che stanno trasformando e trasformeranno la città.

L’allestimento multimediale della nuova mostra integra video installazioni, postazioni touch interattive, pannelli didattici e una web app dedicata, per un’esperienza di visita ancora più coinvolgente.