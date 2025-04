La Città di Casale Monferrato ha aderito al progetto SEND – Servizio Notifiche Digitali, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo nuovo servizio, sviluppato da PagoPA S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta un rilevante passo verso la digitalizzazione e la semplificazione della notificazione a valore legale degli atti amministrativi.

Il sistema SEND consente un risparmio per la spesa pubblica e per i cittadini, riducendo gli oneri di notifica e migliorando l’efficacia dell’esperienza utente. Con l’introduzione di questa piattaforma tecnologica, la Città di Casale Monferrato affianca al tradizionale processo di notificazione un sistema digitale che amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale, offrendo maggiore efficienza e sicurezza per le amministrazioni e i cittadini.

SEND, infatti, solleva gli enti locali da tutti gli adempimenti legati al processo di notificazione, garantendo la certezza della reperibilità del destinatario. La piattaforma si occupa in maniera automatica di tutte le attività necessarie per perfezionare la notifica, sin dal momento del deposito dell’atto in formato digitale. Questo processo consente un notevole risparmio di tempo e costi di gestione. Inoltre, l’integrazione nativa di SEND con l’indice nazionale dei domicili digitali (INAD) evita agli enti operazioni di integrazione, semplificando ulteriormente il processo.

I cittadini che lo desiderano possono scegliere di gestire interamente in digitale le notifiche inviate da Comuni ed enti centrali tramite SEND: dalla ricezione, alla consultazione, al pagamento dei relativi importi, se previsto. È sufficiente essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo PEC presente nei registri pubblici come INAD (l’indice nazionale dei domicili digitali) o indicato dal destinatario direttamente accedendo a SEND con SPID o CIE dal sito notifichedigitali.it ; in alternativa è possibile attivare il servizio tramite l’App IO per essere informati della presenza di una notifica mediante un avviso di cortesia, dal quale visualizzare l’atto e pagare contestualmente eventuali importi dovuti.

Gli utenti possono indicare anche un recapito e-mail o un numero di telefono cellulare sul quale ricevere gli avvisi di cortesia inviati da SEND.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale https://notifichedigitali.it/