Il comune di Tortona ha stipulato per l’anno in corso un contratto con una ditta locale per consentire la derattizzazione e la disinfestazione delle zone in caso di necessità.

L’ufficio ambiente, quindi ha deciso di i affidare alla Ditta Igienservice Disinfestazione con sede a Tortona in Via Guala il servizio di derattizzazione e disinfestazione da svolgersi sul territorio comunale nel corso dell’annualità 2025, a fronte degli interventi che dovranno essere eseguiti e che andranno valutati, di volta in volta, al verificarsi dell’evento, laddove si verifichino infestazioni murine e/o da insetti di varia natura, come da offerta pervenuta in data 03/04/2025 prot. com 11876, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, sino a concorrere ad una cifra pari ad € 3.660,00 IVA compresa.