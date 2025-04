Alessandria* – Allarme per rissa in Piazza Garibaldi. Tre pattuglie dei *Carabinieri* intervengono a sirene spiegate e individuano due persone che stanno litigando al centro della piazza. Una dice di essere state minacciata con una *pistola* e lo urla ad alta voce, mettendo in fuga i passanti, che si allontanano rapidamente. I *Carabinieri* fermano e perquisiscono i litiganti: uno dei due ha effettivamente una pistola, apparentemente autentica ma *finta* e *inoffensiva*. Entrambi vengono portati in caserma per chiarire i fatti e riferire all’Autorità Giudiziaria.

Pronta ed efficace risposta dei *Carabinieri* alla criticità segnalata, a costante tutela della *sicurezza urbana*.

Correlati