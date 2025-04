Dal 24 aprile al 4 maggio Diano Marina sarà presente a Euroflora con un’aiuola promozionale che racconta, attraverso il linguaggio dei fiori e dei colori, l’identità del territorio. L’installazione – che arricchirà la scenografia della XIII Esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale in programma a Genova a partire da giovedì 24 aprile – è un omaggio al paesaggio del Golfo Dianese, dove il blu profondo del mare si fonde con le sfumature intense della macchia mediterranea.

Un vero e proprio invito a scoprire Diano Marina in ogni stagione: dalle passeggiate vista mare ai sentieri immersi tra gli ulivi, passando per esperienze di natura accessibile a tutti. L’allestimento anticipa uno degli eventi più attesi della primavera ligure: Aromatica, in programma dal 9 all’11 maggio 2025, manifestazione dedicata alle erbe aromatiche e alle piante spontanee del territorio. Ma richiama anche la tradizionale Infiorata del Corpus Domini, prevista per domenica 22 giugno, quando il centro di Diano si veste di petali colorati per un evento che unisce fede, arte e comunità.

La partecipazione a Euroflora rappresenta un vero e proprio assaggio di Riviera dei Fiori ed è frutto del percorso avviato con le attività di Aromatica Off, un dialogo continuo che da Olioliva in avanti ha visto Diano Marina collaborare in sinergia con diverse realtà, andando anche oltre i confini regionali. Due delle tappe di promozione condivisa si sono infatti svolte a Torino, in occasione di Anci Off, e a Cuneo, con la conferenza stampa in Conitours e la presentazione pubblica all’Open Baladin di Piazza Foro Boario.

Durante la presentazione ufficiale a Euroflora, il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, e l’Assessore al Turismo, Luca Spandre, presenteranno il territorio e l’edizione 2025 di Aromatica. “Euroflora rappresenta una vetrina prestigiosa per promuovere il nostro territorio” dichiara Cristiano Za Garibaldi. “Portiamo a Genova un assaggio di territorio dianese, fatto di paesaggi autentici e tradizioni vive. L’aiuola che presentiamo è il simbolo della nostra identità e del legame profondo tra natura e comunità”.

“Diano Marina è un luogo da vivere tutto l’anno” prosegue Luca Spandre. “La nostra partecipazione a Euroflora, con il suo forte richiamo ad Aromatica e all’Infiorata, vuole trasmettere l’anima più autentica della Riviera, capace di creare un mix di bellezza, gusto e accoglienza che vogliamo condividere con il grande pubblico”.