In occasione della Giornata della Terra, l’Amministrazione Comunale promuove l’iniziativa di pulizia della spiaggia organizzata in collaborazione con l’associazione Plastic Free.

L’appuntamento è fissato per sabato 19 aprile a partire dalle ore 9:00 con ritrovo presso la SLA Surf Beach a Borgo Marina con obiettivo sia di contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ecosistema marino e sia quello di sensibilizzare i cittadini, grandi e piccoli, sull’importanza di tutela nei confronti dell’ambiente. L’evento è supportato dagli Scout di Milano2, che durante la visita alla nostra città intendono anche attivarsi per una concreta azione di responsabilità civica, e dagli Scout di Imperia Reparto1.

“Con questo evento, intendiamo riaffermare il nostro impegno verso la tutela del territorio e la promozione del decoro urbano, attraverso un’azione semplice ma di grande valore come quello della cura delle nostre spiagge. Partecipare o promuovere attività di di questo genere non è solo un gesto di responsabilità civica ma anche un segnale concreto di amore e rispetto per il nostro pianeta dove ognuno di noi può fare la differenza”, dichiara l’assessore all’Ambiente Giuseppe Fossati.