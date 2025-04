Era il dicembre del 1951 quando Carmelo Privitera si arruolava nei Carabinieri, vivendo, come ama ricordare, alcuni degli anni più belli e intensi della propria vita.

Nato il 14 aprile 1927 a Tripi, in provincia di Messina, Carmelo ha festeggiato i suoi 98 anni, portati benissimo, grazie a una salute di ferro e a una invidiabile prontezza di spirito, con i Carabinieri di Tortona.

A porgergli gli auguri dell’Arma, il Comandante della Compagnia, Maggiore Gianluca Bellotti, e il Presidente della locale Sezione ANC, Luogotenente C.S. della riserva Mario Giardino, con alcuni soci.

Già, perché Carmelo è anche un socio effettivo della Sezione ANC e ha voluto ricevere gli amici e colleghi presso la propria abitazione, alla presenza del figlio Gianni, per ricordare a tutti la propria appartenenza.

Dopo il congedo, nel dicembre del 1954, Carmelo ha lavorato per alcuni anni presso ditte della zona, da ultimo la “Montedison” di Spinetta Marengo, come addetto alla vigilanza, e dopo la pensione, raggiunta nel 1983, si è sempre impegnato per la comunità, fino al 2001, quando si è iscritto alla Sezione ANC, rivelandosi come uno dei soci più presenti e impegnati in opere e servizi di volontariato.

A margine dell’incontro, Carmelo ha desiderato mostrare al giovane Carabiniere Gianluca Margagliotta, un vecchio album di foto in bianco e nero che lo immortalano con la tanto amata uniforme da Carabiniere, ricordi datati più di 70 anni ma ancora vividi nella sua memoria, nella sincera commozione di tutti.

“Buon 98° Compleanno, Carabiniere Carmelo Privitera!”