Lavorare in quota sugli alberi è un’attività tanto affascinante quanto delicata. Che si tratti di potature, abbattimenti controllati o semplici interventi di manutenzione, la sicurezza dell’operatore è sempre la priorità assoluta. Per questo motivo, disporre della giusta attrezzatura per tree climbing non è solo una questione di efficienza, ma anche di salvaguardia della propria incolumità.

Il tree climbing è una tecnica che richiede competenze specifiche e un equipaggiamento altamente professionale. Ogni strumento deve essere scelto con attenzione, rispettando le normative in vigore e tenendo conto delle caratteristiche del lavoro da svolgere. Vediamo, quindi, cosa non può mancare nell’equipaggiamento di un arboricoltore e come scegliere i dispositivi più adatti.

Imbracature, corde e caschi: gli essenziali per iniziare

La base di ogni attrezzatura tree climbing è costituita da tre elementi fondamentali: l’imbracatura, le corde e il casco.

Imbracature

Le imbracature sono progettate per sostenere l’operatore in modo comodo e sicuro. Devono essere ergonomiche, regolabili e dotate di anelli per il posizionamento. Esistono modelli specifici per il lavoro in sospensione, che permettono una maggiore libertà di movimento durante le operazioni in quota. Una buona imbracatura deve distribuire il peso in modo omogeneo per evitare affaticamenti eccessivi.

Corde

Le corde utilizzate nel tree climbing devono essere certificate, con caratteristiche diverse a seconda dell’uso. Mentre le certificazioni sono tutte uguali, alcuni costruttori si sono focalizzati di più sulla tecnica “in corda doppia” ed alcuni più sulla tecnica “in corda singola”, dando alle corde della caratteristiche leggermente differenti. La lunghezza e il diametro vanno scelti in base al tipo di tecnica che si predilige ed in base all’altezza degli alberi su cui si lavora. È importante verificare periodicamente lo stato della corda per evitare usura o danni.

Caschi

Il casco è un dispositivo fondamentale per proteggere la testa da cadute di rami o attrezzi. Deve essere omologato per il lavoro in quota, dotato di sottogola e, idealmente, di una visiera o di occhiali integrati. La ventilazione è un altro aspetto da considerare, soprattutto durante i mesi più caldi.

DPI di III categoria: cosa sono e perché sono obbligatori

Quando si parla di attrezzatura tree climbing, è indispensabile fare riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria, ovvero quei dispositivi destinati a proteggere l’operatore da rischi gravi o mortali.

Rientrano in questa categoria:

imbracature anticaduta;

corde con assorbitori di energia;

moschettoni e connettori certificati;

dispositivi di discesa e bloccanti;.

Essendo dispositivi di III categoria, questi DPI sono soggetti a verifiche periodiche obbligatorie che devono essere effettuate da personale competente. Inoltre, chi li utilizza deve ricevere una formazione adeguata, sia teorica che pratica, per essere in grado di impiegarli correttamente.

Come scegliere attrezzatura certificata e a norma

Non tutta l’attrezzatura tree climbing sul mercato offre gli stessi standard di sicurezza. È fondamentale saper riconoscere i prodotti certificati, omologati e idonei all’uso professionale.

Certificazioni da verificare

Marcatura CE : indica la conformità del prodotto alle direttive europee.

: indica la conformità del prodotto alle direttive europee. Norme EN : ogni componente deve rispettare specifici standard, come EN 361 per le imbracature anticaduta o EN 362 per i connettori.

: ogni componente deve rispettare specifici standard, come EN 361 per le imbracature anticaduta o EN 362 per i connettori. Documentazione tecnica: ogni DPI deve essere accompagnato da un manuale d’uso e da un certificato di conformità.

Attenzione al brand e alla reputazione del produttore

Affidarsi a marchi specializzati nel settore arboricoltura è una garanzia in più. Brand come Petzl, Edelrid, Teufelberger, Camp o Kong, sono noti per la qualità dei loro prodotti e per l’attenzione alla sicurezza.

Evitare attrezzature usate o di dubbia provenienza

Per quanto possa sembrare conveniente, acquistare attrezzatura usata o non tracciabile è fortemente sconsigliato. Non si può sapere con certezza lo stato reale del materiale né se abbia subito danni invisibili che ne compromettono la tenuta.

Dove acquistare attrezzatura professionale per il tree climbing

Acquistare attrezzatura per il tree climbing professionale è semplice, a patto di rivolgersi ai canali giusti. E’ importante appoggiarsi a quei negozi che, oltre alla semplice vendita dei prodotti, sono in grado di offrire anche servizi di formazione specifica per l’arboricoltura ed ispezione periodica dei DPI di III categoria.

Negli ultimi anni sono nati diversi e-commerce specializzati in attrezzatura tree climbing, ma quando si acquista online, è importante verificare la presenza delle certificazioni, e assicurarsi che l’e-commerce sia gestito da personale competente nel campo dell’arboricoltura.