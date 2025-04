Riceviamo e pubblichiamo dalla Regione Piemonte

«Ribadisco ancora una volta, con molta chiarezza, che non ci sarà alcuna chiusura di pronto soccorso e DEA a Tortona, Ovada e ad Acqui Terme e neppure nelle altre province. Come detto la scorsa settimana, non è nei programmi della Giunta chiudere alcuna struttura: il nostro impegno, infatti, è sì realizzare i grandi ospedali, come il Parco della Salute di Torino e il nuovo di Alessandria la cui necessità è evidente a tutti, ma anche potenziare le strutture sul territorio per garantire a tutti i cittadini del Piemonte l’accesso alle cure e alle prestazioni migliori. Il resto sono strumentalizzazioni politiche del tutto lontane dalla realtà».

Così l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi in merito al futuro di pronto soccorso e Dea ( Dipartimenti di emergenza e accettazione).