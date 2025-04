Domenica 27 aprile anche il Comune di Tortona ha aderito all’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, organizzando in mattinata una apertura straordinaria del Municipio al pubblico. Oltre alla visita guidata delle sale principali del Municipio è stata anche organizzata la cerimonia di consegna di attestati di riconoscimento agli ex Sindaci dal dopoguerra a oggi, riconoscendogli il ruolo di “sentinelle” della Repubblica, avendo garantito con il loro impegno la democrazia anche nella nostra Città. Il primo cittadino Federico Chiodi ha quindi consegnato le targhe a Ennio Negri, Fabrizio Palenzona, Marco Balossino, Francesco Marguati, Massimo Berutti e Gianluca Bardone, ricordando anche gli altri Sindaci, oggi scomparsi, eletti dopo il 1945: Mario Silla, Eugenio Borgarelli, Silvio Pilotti, Carlo Bergesio, Ezio Rolandi, Gianfranco Galluzzi, Sebastiano Brighenti, Franco Prete e Giuseppe Bonavoglia. I loro nomi, insieme a tutti gli altri che hanno avuto l’onore e l’onere di amministrare Tortona dall’Unità di Italia a oggi sono presenti nel pannello, inaugurato sempre domenica mattina, che si trova affisso presso l’ufficio del Sindaco al primo piano del palazzo comunale.

