Proseguono gli eventi organizzati dal Comune di Tortona in collaborazione con il C.P.T. Coordinamento Pedagogico Territoriale ambito territoriale Tortona nell’ambito dei progetti educativi rivolti a genitori, educatori e insegnanti, lunedì 7 aprile alle ore 20.30 presso la sala del Ridotto del Teatro Civico con l’incontro “Ce la faccio, sono capace! Dall’accudimento all’autonomia dei bambini, come possiamo aiutarli” con ospite Lorella Boccalini, pedagogista e formatrice del Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti diretto da Daniele Novara.

L’obiettivo dell’educazione è l’autonomia: tirare fuori da ogni bambino e da ogni bambina tutte le potenzialità perché possano affrontare la vita con le loro risorse. L’incontro sarà l’occasione per presentare il libretto pedagogico “Educati e felici” realizzato dal Comune di Tortona per i genitori del territorio ed utilizzato nell’ambito delle attività formative per educatori ed insegnanti dei servizi 0/3 anni e 3/6 anni del territorio. L’evento ad ingresso libero e gratuito.

Per info: coordinamentopedagogico@comune.tortona.al.it, tel. 0131864470.