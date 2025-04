La Ciclabile, che aprirà completamente sabato 12 aprile, sarà presentata in occasione dell’Esposizione Universale di Osaka 2025, offrendo una vetrina internazionale alle bellezze del territorio. A tale scopo, il Comune di Imperia, è alla ricerca di comparse, preferibilmente munite di biciclette, per la realizzazione del video promozionale dedicato alla nuova infrastruttura della città.



Le riprese si svolgeranno nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 aprile, con orari flessibili che verranno definiti in base alle esigenze della produzione. Per i selezionati è previsto un piccolo rimborso spese forfettario di 30 euro al giorno.



L’avviso di Manifestazione d’Interesse è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it) assieme al modulo per presentare la candidatura che andrà trasmessa entro le ore 12:00 del 7 aprile. In caso di partecipanti minorenni, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.

Il filmato sarà realizzato con la tecnologia FPV dal videomaker Luca Morandini, pilota di drone, che ha all’attivo collaborazioni con il Giro D’Italia, National Geographic, Ducati e che a Imperia ha già firmato in passato un video promozionale dedicato al turismo balneare cittadino.



“L’Expo di Osaka rappresenta un’occasione irripetibile per poter presentare e promuovere l’apertura totale della pista ciclabile. Sarà una vetrina internazionale delle bellezze del territorio nel corso della quale faremo conoscere quest’opera straordinaria anche attraverso i volti e i sorrisi degli imperiesi e dei turisti che ogni giorno la vivono e la animano. La nostra è davvero una ciclabile per tutti e quindi invitiamo chiunque abbia voglia di mettersi in gioco a candidarsi” dichiara l’assessore al Trasporto Pubblico Gianmarco Oneglio.