Si è concluso con grande partecipazione e interesse il convegno, organizzato dalla Segreteria provinciale di Forza Italia Alessandria, “Sviluppo locale e competitività, nuove prospettive per il territorio” svoltosi sabato 15 marzo u.s. presso l’Hotel “Al Mulino” di Alessandria. L’evento ha saputo catalizzare l’attenzione di esperti, imprenditori e rappresentanti istituzionali su tematiche strategiche per il futuro della provincia di Alessandria e della Regione Piemonte. L’incontro – commenta Gianluca COLLETTI, Responsabile Enti Locali di Forza Italia Alessandria – ha offerto un’importante occasione di confronto sui settori chiave dell’economia locale, tra cui la logistica, l’agricoltura, l’impresa, l’artigianato e l’eccellenza del settore orafo e della gioielleria. Durante il dibattito, è stato inoltre analizzato il ruolo di Forza Italia a livello provinciale e regionale, inserendola in un più ampio contesto nazionale ed internazionale. Un altro aspetto di grande rilevanza – continua Ugo CAVALLERA, Segretario provinciale di Forza Italia – è stato l’approfondimento sullo scenario geopolitico attuale, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che esso presenta per le realtà economiche locali e per le strategie di sviluppo del territorio. Di particolare rilievo sono stati gli interventi di Giorgio Damiani, Amministratore Delegato di Damiani S.p.a. e di Michele Petrunti, Direttore Finanziario di Pasquali Bruni S.p.a., aziende leader nel settore orafo e della gioielleria, che hanno condiviso la loro visione sul futuro del comparto, le sfide della competitività internazionale e le strategie per valorizzare l’eccellenza artigianale italiana. Entrambe le aziende hanno sottolineato l’importanza dell’innovazione, della sostenibilità e della formazione per garantire la crescita e il posizionamento del settore orafo piemontese sui mercati globali. Il convegno ha inoltre visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro Paolo Zangrillo, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Senatore Maurizio Gasparri, il Senatore Roberto Rosso, l’Assessore regionale del Piemonte Marco Gabusi, il Consigliere regionale del Piemonte Davide Buzzi Langhi e l’Eurodeputato Massimiliano Salini. Di particolare rilievo è stato l’intervento del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha ribadito con forza l’impegno della Regione nel sostenere i settori produttivi strategici attraverso investimenti mirati e politiche di sviluppo concrete. Cirio ha sottolineato la necessità di creare un ecosistema favorevole alla crescita delle imprese, puntando su infrastrutture efficienti, innovazione e formazione. Ha inoltre evidenziato l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e mondo economico per affrontare le sfide globali con strategie territoriali efficaci. Altro intervento di spicco è stato quello del Senatore Maurizio Gasparri, politico di lungo corso con una nutrita esperienza nel panorama istituzionale nazionale. Gasparri ha posto l’accento sulla necessità di una politica economica nazionale capace di promuovere uno sviluppo che tenga conto delle nuove sfide globali. Ha sottolineato come sia imprescindibile un impegno concreto per il potenziamento delle infrastrutture e del sostegno alle imprese, elementi chiave per garantire una crescita solida e duratura. Il Senatore ha inoltre evidenziato il ruolo strategico del Piemonte nel contesto produttivo nazionale e internazionale, richiamando l’attenzione sulla necessità di una politica industriale mirata a consolidare il tessuto economico del territorio. Il Ministro Zangrillo ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante tra Governo e imprese per favorire un ambiente economico favorevole alla crescita, mentre il Senatore Rosso ha evidenziato gli aspetti sociali salienti derivanti da un attento sviluppo economico. Il Consigliere Buzzi Langhi ha illustrato le iniziative regionali per il sostegno alle imprese e l’Eurodeputato Salini ha offerto una visione generale sull’attuale questione geopolitica complessa e sui rapporti dell’Europa con le altre super potenze mondiali. Un contributo significativo è stato apportato anche dall’Assessore regionale del Piemonte Marco Gabusi, che ha sottolineato l’importanza di investimenti mirati nel settore infrastrutturale per favorire la competitività delle imprese locali. L’Assessore ha evidenziato il ruolo cruciale della logistica e dei trasporti efficienti nel potenziamento del tessuto economico regionale, soffermandosi sui progetti in corso e sulle strategie future per migliorare la mobilità delle merci e delle persone. Inoltre, ha ribadito l’impegno della Regione nella manutenzione delle opere pubbliche e nella difesa del suolo, fattori determinanti per garantire sicurezza e sostenibilità ambientale nel territorio piemontese. Significativo è stato anche il contributo delle Associazioni di Categoria economiche, produttive, industriali, artigianali ed agricole, che hanno portato all’attenzione del pubblico le principali sfide e opportunità per le imprese del territorio. I rappresentanti delle associazioni hanno evidenziato l’importanza di un dialogo costante con le istituzioni per favorire politiche di sviluppo efficaci, sottolineando la necessità di investimenti in infrastrutture e programmi di formazione per garantire la competitività delle aziende locali. Inoltre, è stata ribadita l’urgenza di sostenere il settore agricolo con misure mirate a fronte della situazione geopolitica attuale e degli eventuali dazi statunitensi. Il convegno ha visto la partecipazione di autorevoli relatori, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, che hanno condiviso analisi e proposte innovative per rafforzare la competitività delle imprese e promuovere una crescita sostenibile. L’ampia adesione all’evento e la qualità degli interventi – concludono Gianluca COLLETTI e Ugo CAVALLERA – confermano l’importanza di momenti di confronto come questo, fondamentali per delineare strategie concrete e favorire il progresso economico e sociale della nostra provincia.

