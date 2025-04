Diano Marina – Si è svolto ieri il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, con 13 punti all’ordine del giorno, che hanno spaziato dalla gestione dei rifiuti al trasporto pubblico locale, fino alle interrogazioni su piazza Ciclovia Tirrenica e parco eolico. In apertura osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco.

Il Gruppo “Diano Domani” ha interrogato l’Amministrazione sullo stato del cantiere della futura pista ciclabile e sui tre punti successivi all’ordine del giorno. “L’interrogazione relativa al ‘ponte di futura realizzazione’ fa riferimento a un parere della Soprintendenza superato dai lavori effettuati proprio in base alle prescrizioni della Soprintendenza” ha replicato il Primo cittadino. Za Garibaldi ha poi proseguito parlando della pendenza della pista ciclabile, già verificata e ritenuta idonea e adeguata al deflusso delle acque dalla Regione, che tuttavia non esclude di poter soddisfare la richiesta del Sindaco di avere una maggiore pendenza per accelerare il deflusso. Per quanto riguarda il tratto di Ciclovia che collega l’incompiuta all’ex sedime all’altezza di via Torino, sarà completato in via provvisoria entro dicembre 2025 mentre il relativo progetto definitivo è in fase di approvazione in giunta.

Ordine del giorno: tra TARI, bilancio e trasporto pubblico

Tra gli argomenti più rilevanti c’è stata l’approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi di igiene urbana tra i Comuni del bacino imperiese, con l’integrazione dei Comuni dell’ex bacino dianese-andorese. Una proposta che punta a razionalizzare il servizio e migliorarne l’efficienza a livello territoriale.

Le tariffe TARI per l’anno 2025 vengono approvate senza variazioni sostanziali: c’è solo un aumento dell’1,5% (già previsto e approvato dal PEF 2024) per un ammontare di 80.000 euro che – come già previsto – serviranno a coprire i costi di gestione del servizio, i costi di smaltimenti dei rifiuti in discarica, i costi amministrativi, gli investimenti per opere e i relativi ammortamenti e accantonamenti.

Si è poi approvato lo schema del nuovo accordo di programma per la definizione di quantità e qualità dei servizi trasporto pubblico locale per il periodo 2025–2034, dei quali fa parte anche il potenziamento del collegamento tra stazione di Diano e Golfo Dianese. Sono infatti previste 6 corse aggiuntive (feriali e festivi) in inverno, 13 festivi e 9 feriali in estate. Il nuovo contratto di servizio, da stipulare con l’affidamento in house, dovrà garantire standard minimi di qualità su puntualità, pulizia, informazione, sicurezza e comfort.

Sotto il profilo finanziario, il consiglio comunale ha ratificato la variazione n.1 al bilancio di previsione 2025-2027, già adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale, ed è stato approvato il rendiconto della gestione per l’anno 2024.

Mozioni e interrogazioni: piano commerciale, cantieri e dati turistici

In merito alla proposta del gruppo consiliare “Diano Domani” relativa all’adozione di un piano commerciale per la città, ha risposto il Consigliere Veronica Brunazzi, specificando che già da qualche tempo l’Amministrazione intende disciplinare l’insediamento di attività commerciali e produttive nelle aree del Centro Cittadino per garantire un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico delle attività economiche. Per questo motivo a fine estate 2024 è già stato individuato uno specifico obiettivo, che è stato assegnato al Settore 6 e prevede la predisposizione degli atti necessari nel corso dell’anno 2025.

Per quanto riguarda il progetto del parco eolico del Golfo Dianese, il Sindaco ha risposto al gruppo “Diano Marina” ribadendo la contrarietà alla realizzazione del progetto, in accordo con i sette Sindaci: Diano Marina conferma così la coesione con le altre amministrazioni quando si tratta di problematiche che minacciano il territorio, come quelle che hanno portato alla creazione del comitato “NO al CPR nel Golfo dianese”.

Circa i lavori in corso in piazza Costituzione, il Sindaco ha spiegato – su interrogazione del Gruppo “Diano Marina” – che effettivamente sono sorti in terreni privati che però erano già a uso pubblico, perché caratterizzati da impegnative di privati a cedere l’utilizzo al Comune.

Sulla situazione degli istituti scolastici locali, il Sindaco ha spiegato che Villa Scarsella non tornerà a ospitare la scuola primaria. Relativamente al cantiere dell’asilo in via Rossini, è stato revocato l’incarico a una delle ditte per perdita dei requisiti ma i lavori andranno avanti con l’altra ditta che sta già lavorando nel cantiere. L’immobile di via Nizza sarà oggetto di riqualificazione per poi essere utilizzato per scopi di pubblica utilità legati all’ambito culturale e sociale mentre quello di corso Roma sarà venduto per ottenere fondi utili alla progettazione e alla costruzione del nuovo plesso scolastico in zona Cioso-Canepa.

Relativamente ai dati turistici recenti, l’Assessore Luca Spandre ha risposto “In realtà Diano Marina è cresciuta meno di altre realtà turistiche perché ha sempre avuto dati nettamente superiori: dal 2018 al 2023, infatti, Diano Marina è stata l’unica realtà che è salita in maniera significativa segnando +15% . Inoltre si può incrementare la qualità, oltre alla quantità del turismo, offrendo più servizi, magari legati all’outdoor, che oggi rappresenta un elemento strategico, insieme a una promozione più ampia del territorio”.

Sulle questioni relative all’area urbana a nord della ferrovia, ha risposto l’Assessore Barbara Feltrin, specificando che il difensore civico della Regione Liguria ha ribadito il corretto comportamento degli uffici sulla questione rilevata. Nonostante le valutazioni tecniche dell’associazione Nova Kronos non abbiano evidenziato problematiche in quella zona, è stato comunque incrementato il numero dei cestini, ed è stato sollecitato un censimento non solo in quell’area. “Non dimentichiamo però” specifica Feltrin “che tutti i cestini che vengono aggiunti, comportano un costo maggiore del servizio e di conseguenza della TARI”.