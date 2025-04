Nel corridoio principale dell’Ospedale Civile dell’AOU AL fino al 30 maggio

Per festeggiare i dieci anni di pratica dello Yoga della Risata con il progetto “Ridere… nonostante tutto”, la BIOS – Associazione delle Donne Operate al Seno di Alessandria – ha organizzato una mostra fotografica nel corridoio principale dell’Ospedale Civile “Santi Antonio e Biagio”, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria e il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI.

Lo Yoga della Risata è una pratica semplice, gratuita e accessibile a tutti, che negli anni ha coinvolto pazienti oncologici, familiari, operatori sanitari e cittadini, promuovendo il benessere psicofisico e contribuendo a ridurre stress e ansia. Un’attività che si è consolidata sul territorio come vero e proprio percorso nell’ottica di un ospedale sempre più medical humanities oriented.

Gli scatti esposti sono firmati dal fotografo Fulvio Ferrua, che ha seguito con sensibilità e attenzione molte delle sessioni del gruppo alessandrino, sia all’interno del progetto itinerante “Camminare e ridere… nonostante tutto”, sia in occasioni speciali come la festa prenatalizia del 2024. Le immagini raccontano, con sguardo artistico, la forza comunicativa del sorriso e l’impatto positivo che la risata condivisa può generare nelle persone.

L’iniziativa è stata curata insieme al fotografo dal dottor Vittorio Fusco, oncologo dell’AOU AL, e sarà visitabile fino al 30 maggio. A completare le celebrazioni, una seconda esposizione di pannelli didascalici e fotografie storiche sarà allestita in vista dell’evento conclusivo previsto per sabato 24 maggio presso l’Ospedale e la Casetta di via San Giovanni Bosco 63, con la partecipazione dei tanti gruppi che hanno animato il progetto nel corso degli anni.