Quasi due milioni che saranno subito investiti per migliorare le strade e per altri progetti per la città che potete leggere a fine dell’articolo. Questo il dato più importante che emerge dal Consiglio Comunale di Tortona che si è svolto ieri sera, martedì 29 aprile.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo ha iniziato la seduta informando del prelievo dal fondo di riserva deciso dalla Giunta per 25 mila euro a copertura di oneri per vertenze legali dopodiché sono stati approvati all’unanimità i verbali delle sedute precedenti.

La discussione sul rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 si è aperto con l’introduzione del Sindaco Chiodi e l’esposizione del Vicesindaco Daniele Calore: il consuntivo chiude con un avanzo d’amministrazione di circa 3,5 milioni di euro, un fondo cassa di oltre 17 milioni, registrando 700 mila euro in più rispetto all’avanzo dell’anno precedente. Si registra un aumento del recupero dell’evasione tributaria ed extratributaria per circa 700 mila euro oltre ad altri 600 mila recuperati dalla gestione dei residui di bialncio. Per le entrate. 18.419.546 euro sono correnti, 3.484.607 da trasferimenti correnti, 6 milioni 721.217 da entrate extratributarie, 5.705.420 in conto capitale, 1.750.000 entrate da riduzione di attività finanziarie e 5.927.885 partite di giro: le uscite registrano 23 milioni 333.511 euro di spese correnti, 11 milioni 205.118 in conto capitale, 1.802.757 per rimborso prestiti e 5.718.010 di partite di giro. Il rendiconto è stato approvato con i voti della maggioranza, contrari i Consiglieri del Partito Democratico, astenuti i Consiglieri Balossino e Galanzino.

Il Sindaco e l’assessore Bonetti hanno illustrato due debiti fuori bilancio dovuti a due sentenze del Tribunale che hanno visto il Comune soccombente. Le delibere sono state approvate entrambe con i voti della maggioranza e del Consigliere Galanzino, astenuto Balossino, contratrio il PD.

L’ultimo punto, illustrato dal Vicesindaco Calore, riguardava le prime variazioni di bilancio che impegnano parte dell’avanzo di amministrazione: 75 mila euro saranno investiti sulle spese correnti di cui 25 mila euro per manifestazioni legate ad AssaggiaTortona, 35 mila euro per proseguire nel monitoraggio dei ponti cittadini, 15 mila euro per un progetto a favore di nuovi insediamenti commerciali in città. Più consistente la variazione per investimenti, 790 mila euro: le voci principali riguardano 350 mila euro per il piano strade (portando la variazione a 400 mila euro totali), 120 mila euro come quota di confinanziaemtno per interventi di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica (su un progetto totale di 600 mila, 480 mila finanziati da Regione Piemonte); interventi per l’impiantisitca antincendio alla RISS Chora Kennedy e alla sala polifunzionale, rispettivamente per 50 e 90 mila euro; 65 mila euro per proseguire la riqualificazione del campo sportivo “Cosola”; 50 mila euro per interventi di posizionamento e attivazione della nuova fibra ottica.

Come sempre, per il dibattito e i singoli interventi vi rimando alla registrazione della seduta: https://www.youtube.com/watch?v=w-qgPjRaQDE&t=4993s