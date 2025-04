Verso il gemellaggio tra la Città di Imperia e il Comune di Menfi, in provincia di Agrigento. Dopo l’approvazione all’unanimità da parte dell’Amministrazione siciliana nei giorni scorsi, la proposta sarà inserita all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale di Imperia, per essere sottoposta al voto dell’assemblea cittadina.



L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare, in maniera sinergica, le eccellenze che accomunano i due territori, in particolare nel settore agroalimentare, nel turismo nautico e in quello sostenibile. Entrambe le città, infatti, possono vantare importanti piste ciclabili costiere, sviluppate sul tracciato dell’ex sedime ferroviario, capaci oggi di attrarre visitatori e promuovere una mobilità più rispettosa dell’ambiente.

“Parliamo di due realtà che, pur distanti geograficamente, condividono molte affinità. Crediamo che questo gemellaggio possa essere un ottimo strumento per promuovere insieme le nostre eccellenze, attraverso un linguaggio che sappia coniugare tradizione e visione futura. È un’idea che nasce da un rapporto istituzionale, costruito nel tempo dai Presidenti dei Consigli Comunali delle due città, e che trova fondamento in radici comuni, a cominciare da quelle della dieta mediterranea, e nella volontà condivisa di affrontare con convinzione la sfida del turismo sostenibile”, dichiara il Sindaco di Imperia Claudio Scajola.

“A breve porteremo la proposta in aula, dove ci sarà modo di approfondirne i contenuti e valutarne appieno le potenzialità. Sin dal primo momento in cui mi è stata prospettata questa possibilità, ho creduto che meritasse attenzione e sostegno. Sono felice di aver trovato fin da subito piena condivisione da parte del Sindaco e dell’Amministrazione. Questo gemellaggio può diventare un’occasione concreta per sviluppare nuovi progetti, promuovere il dialogo tra comunità e valorizzare ciò che ci accomuna”, sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Vassallo, che ha seguito l’iter fin dalle prime fasi.