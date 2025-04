Casale Monferrato, 14 aprile. La primavera dipinge di colori vivaci il territorio casalese, e non è da meno il lungo Po con il grande prato dell’imbarcadero, un polmone verde situato a pochi passi dal centro storico della Capitale del Monferrato.

Domenica 27 aprile, gli Amici del Po salutano finalmente l’arrivo della bella stagione con una giornata all’insegna della spensieratezza sulla sponda destra del fiume.

Dalle 10 alle 18 saranno proposte, senza necessità di prenotazione, brevi escursioni sul fiume a bordo dei barcè dell’associazione. Le gite, adatte ad adulti, bambini e anziani, permetteranno ai passeggeri di scoprire il panorama fluviale casalese da una prospettiva inconsueta: quella che si gode solo sfiorando l’acqua.

Anche sulla terraferma, all’imbarcadero da cui partiranno le escursioni, non mancheranno le occasioni di svago. Sarà presente per tutta la giornata un punto ristoro con specialità monferrine, da gustare in riva al fiume oppure da asporto. Regina della giornata sarà la panissa, il celebre piatto a base di riso, prodotto d’eccellenza dell’alto casalese.

Gli Amici del Po di Casale, ricostituitisi nel 2013, sono un’associazione di volontariato di Casale che si occupa di promuovere lo sviluppo, il mantenimento e la conservazione della cultura, del paesaggio e delle tradizioni fluviali casalesi. Lo fanno offrendo le più svariate possibilità di fruizione al Po a tutti turisti e monferrini.

Informazioni: www.amicidelpocasale.it