In occasione della Giornata Internazionale della Danza, istituita nel 1982 dall’International Theatre Institute dell’UNESCO, la città di Tortona ospiterà il primo Galà della Danza, un evento speciale che riunisce sul palcoscenico scuole, artisti e linguaggi coreutici differenti in un’unica, grande celebrazione collettiva del movimento e dell’arte.

L’evento, in programma domenica 4 maggio 2025 alle ore 18.00 presso il Teatro Civico di Tortona, è ideato come un viaggio nella storia della danza, dai suoi albori rinascimentali fino alle più recenti forme espressive contemporanee, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’universo della danza come linguaggio universale, inclusivo e profondamente umano.

Si esibiranno:

Scuole di danza del territorio : Danzarte, MovEvolution, AreaDanza (Tortona), ShowLab (Novi Ligure), L’Equipe (Voghera), Formazione Arte Danza (Rivanazzano), Peter Larsen (Alessandria)

: Danzarte, MovEvolution, AreaDanza (Tortona), ShowLab (Novi Ligure), L’Equipe (Voghera), Formazione Arte Danza (Rivanazzano), Peter Larsen (Alessandria) Gli allievi del Liceo Coreutico “Piero Gobetti” di Genova

Studenti di Danzaterapia al Centro Down Alessandria

E con grande onore, gli ospiti speciali dello Studio di Balletto per Bambini e Giovani dell’Opera Nazionale di Bucarest, prestigiosa realtà formativa guidata dalla celebre ex prima ballerina Magdalena Rovinescu.

A completare il programma, la proiezione di due cortometraggi di danza contemporanea, realizzati in contesti creativi internazionali, già selezionati e premiati in numerosi festival europei, tra cui Dancen di Corina Andrian e Another Era di Valentin Teodorescu.

Il Galà è promosso con il patrocinio del Comune di Tortona e rappresenta un’occasione unica per celebrare la danza come espressione culturale, formativa e sociale, capace di connettere territori e generazioni.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per info: 0131864488 Biglietteria