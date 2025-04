È partita l’installazione dei nuovi giochi per bambini ed attrezzi per l’area fitness al Parco della Rabina. Oltre all’area fitness verrà realizzata anche la nuova area giochi eliminando le vecchie strutture ormai vetuste. Verrà, inoltre, installato un anello rotante diviso in 7 zone che invita i bambini a sperimentare forme di gioco nuove ed innovative

Infine saranno anche installati alcuni tavoli da pic nic affinché si possa usufruire dell’area verde del Parco passando del tempo con famiglia ed amici.

“Un passo importante per la riqualificazione dei nostri parchi giochi, i bambini avranno la possibilità di giocare in sicurezza con queste nuove attrezzature. L’Amministrazione comunale sta investendo molto sia nella ristrutturazione che nell’installazione di nuovi giochi per bambini e attrezzi fitness per adulti, rendendo questi parchi luoghi ancora più invitanti e funzionali per tutte le età. L’installazione di attrezzature moderne, sicure e inclusive, non solo migliora l’appeal del parco, ma contribuisce anche al benessere fisico e sociale della comunità.

Inoltre l’area fitness per tutte le età va ad aggiungersi ad altre già realizzate recentemente come quella all’ex stazione di Oneglia” dichiara l’assessore al Verde Pubblico Ester D’Agostino.