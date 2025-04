Lunedì 14 Aprile 2025, alle ore 17.30, presso la Sala Consiglio, primo piano del Palazzo Comunale di Tortona in corso Alessandria, è convocata la Commissione Consiliare “Assistenza sociale, Sanità e Pari Opportunità” monotematica e propedeutica ai lavori di istituzione della figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità, con la partecipazione della Dottoressa Zambosco Teresa, direttrice del C.I.S.A. Tortona e del Dottor Barresi Orazio Francesco, direttore del Distretto sanitario di Tortona e Novi Ligure che relazioneranno in merito ai dati quantitativi delle persone con disabilità della Città di Tortona e ai servizi attivi sul territorio a supporto delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La riunione è stata convocata dal presidente della Commissione Marzia Damiani e come tutte le riunioni delle commissioni consiliari, anche questa è pubblica e può assistere chiunque.